المرصد: إسرائيل تستهدف مناطق سورية للمرة الثانية خلال ساعات

دمشق: عاودت إسرائيل استهداف مناطق سورية للمرة الثانية خلال ساعات أمس الأربعاء، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، دوت انفجارات في ريف حماة نتيجة استهداف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق بأن إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، مشيرا إلى أن “شاحنات لجماعة حزب الله اللبنانية، دخلت سوريا قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان، مساء الثلاثاء، ووصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة للدفاع الجوي قرب قريتي الجماسة- دير الحجر في ريف طرطوس، التي تستخدمها جماعة حزب الله لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات”.

وقال المرصد إنه وثق مقتل 3 عسكريين ، بينهم سوريان، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية.

كما أصيب 8 آخرون بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو التي تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومترات.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

وخرج مطار حلب بشمال البلاد عن الخدمة في أواخر آب/أغسطس جراء قصف إسرائيلي طاله، وفق الإعلام الرسمي السوري، في استهداف هو الرابع منذ مطلع العام.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت مواقع في طرطوس، المحافظة الساحلية الواقعة في غرب سوريا على البحر المتوسط والتي تضمّ قاعدة بحرية للقوات الروسية.

ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتعدّ طهران داعماً رئيسياً لدمشق، وقد أرسلت منذ سنوات النزاع الأولى مستشارين عسكريين لمساندة جيش النظام السوري في معاركه ضدّ الفصائل المعارضة والجهادية التي تصنّفها دمشق “إرهابية”.

وساهمت طهران كذلك في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها حزب الله اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب قوات النظام.

وتندّد دمشق بانتظام بالقصف الإسرائيلي الذي يطال أراضيها وتعتبره “عدواناً” على سيادتها.

وغالباً ما يطالب النظام السوري مجلس الأمن الدولي بالتحرّك لإلزام إسرائيل الكفّ عن استهداف أراضيها الذي تصفه بـ”انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

وتسبّب النزاع منذ اندلاعه في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

(وكالات)











