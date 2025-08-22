سياسة | عربي | سوريا

مقتل عنصر أمن سوري بهجوم انتحاري لتنظيم “الدولة” في دير الزور

22 - أغسطس - 2025

دمشق: قتل عنصر أمن سوري، الجمعة، جراء هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بوقوع “هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية (الأمني) في مدينة الميادين بدير الزور”.

وأضافت أن “عناصر الحاجز تمكنوا من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه”.

وأوضحت “سانا” أن الهجوم أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.

(الأناضول)

