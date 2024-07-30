مقتل عنصر من “حزب الله” بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت: قتل عنصر من “حزب الله” فجر الثلاثاء، بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة بيت ليف جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت ليف، أدّت إلى مقتل الشاب “ح ح م” وإلى أضرار فادحة بالمنزل.

ولاحقا، نعى “حزب الله” في بيان، العنصر “حسن حسين ملك – بدر، مواليد عام 1995 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس”، وفق تعبير الحزب.

وبمقتل ملك ترتفع حصيلة قتلى “حزب الله” جراء المواجهات مع إسرائيل إلى 387 عنصرا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق رصد الأناضول.

وفي سياق متصل أفادت الوكالة اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “استهدف بالقصف المدفعي عند الثالثة فجرا، منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان”.

وعلى خلفية مقتل 12 درزيا معظمهم أطفال وإصابة آخرين، السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”.

وبينما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي “حزب الله” بالوقوف خلف هذه الحادثة ويتوعد بالرد، نفى الحزب نفيا قاطعا أي مسؤولية عنها.

ووسط المخاوف من التصعيد، شهدت حركة الطيران من وإلى لبنان عبر المطار الوحيد في العاصمة بيروت بين الأحد والاثنين، حالة من الترقب والحذر، خاصة مع إعلان عدد من شركات الطيران الدولية تأجيل أو إلغاء رحلاتها.

في حين وجّهت خارجيات العديد من الدول العربية والغربية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، ومغادرته أو اتخاذ إجراءات أمان خاصة في حال بقائهم فيه، تحسبًا لضربة إسرائيلية متوقعة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية المحتلة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول)