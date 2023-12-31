مقتل عنصر من “حزب الله” في مواجهات مع جيش الاحتلال

بيروت: أعلن “حزب الله”، اليوم الأحد، مقتل أحد عناصره في الجنوب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ليرتفع عدد قتلاه إلى 134 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت الحزب في بيان، أن “علي أحمد سعد- جبريل (لقبه العسكري) من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، ارتقى شهيدا على طريق القدس”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

هذا وجدد جيش الاحتلال اليوم، قصف القرى المتاخمة للشريط الحدودي في جنوب لبنان وسط تزايد حركة النزوح.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “العدو الصهيوني استمر طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم بإطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وقرى القطاعين الغربي والأوسط ، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور”.

ووفق الوكالة، “جدد العدو الاسرائيلي اعتداءاته صباح اليوم، فأطلق من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية على أطراف وأحراج البلدة” ، مشيرة إلى أن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) تسيّر دوريات مؤللة بين الحين والآخر.

ولفتت الوكالة إلى أن “حركة نزوح السكان المحليين تزداد يوما بعد يوم وخاصة في الأيام الأخيرة، حيث اشتدت حدة القصف المعادي واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الأراضي الزراعية”.

(الأناضول)