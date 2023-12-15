مقتل قائد دبابة إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة 

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد دبابة إسرائيلي بالمعارك البرية، جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاماً)، وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، ” قتل الجمعة في معركة بجنوب قطاع غزة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية، في 27 من الشهر ذاته.

(الأناضول)