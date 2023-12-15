سياسة | دولي

مقتل قائد دبابة إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة 

15 - ديسمبر - 2023

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القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد دبابة إسرائيلي بالمعارك البرية، جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاماً)، وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، ” قتل الجمعة في معركة بجنوب قطاع غزة”.
وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية، في 27 من الشهر ذاته.

(الأناضول)

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  1. يقول ساري الفجر:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 11:26 ص

    الى جهنم و ساءت مستقرة . لقد وجهت نصيحة ثمينة وصادقة لافراد العصابات الصهيونية ان يرفضوا أوامر قادتهم ، او ان يستسلموا لرجال المقاومة لانهم بغير ذلك ليس امامهم الا الموت المحقق .

    رد

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