مقتل قائد عسكري يمني في القاهرة في ظروف غامضة

عدن – “القدس العربي”:

أكدت السفارة اليمنية في القاهرة، اليوم الأحد، مقتل قائد عسكري يمني في شقته بالقاهرة.

وفي بيان نشرته على حسابها في منصتي فيسبوك وإكس، قالت السفارة إنها “تتابع باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة”.

وأضاف البيان: “لقد قامت السفارة منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني، والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم”.

وأكدت “أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي”، مطالبة “كافة وسائل الإعلام تحري الدقة إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة”.

وذكر الحقوقي عبد الرحمن برمان، في منشور على منصة إكس، أن المجني عليه “وجد مقتولا داخل شقته في العاصمة المصرية مربوط اليدين بحبال وعلى جسده عدة طعنات”.

وقال “لم تكتشف إلا بعد فقدان أصدقائه الاتصال به منذ يومين، وبعد أن كسر باب شقته”.