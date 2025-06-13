مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بغارة جوية أمريكية في سوريا

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي الخميس أنّه قتل “قياديا” في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة جوية شنّها الثلاثاء في شمال غرب سوريا، حيث كان مسعفون أفادوا يومها بسقوط قتيلين بنيران طائرتين مسيّرتين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في منشور على منصة إكس إنّ “القوات الأمريكية شنّت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل رحيم بويف، القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا”.

وتنشر الولايات المتحدة قوات في سوريا في إطار تحالف دولي تقوده لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

وأضافت سنتكوم في بيانها أنّ بويف “كان متورطا في التخطيط لعمليات خارجية تهدّد مواطنين أمريكيين وشركاء لنا ومدنيّين”.

وكانت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أعلنت مقتل شخصين في ضربتين بطائرتين مسيّرتين استهدفتا الثلاثاء محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وحاولت وكالة فرانس برس استيضاح القيادة المركزية الأمريكية عمّا إذا كانت الضربة التي أعلنت عنها الخميس هي إحدى الضربتين اللتين أعلنت عنهما الخوذ البيضاء، لكنّ سنتكوم لم تردّ في الحال على هذا الاستفسار.

وأرفقت سنتكوم بيانها بصورة لهدف الغارة ظهرت فيها سيارة دفع رباعي وقد اخترق صاروخ سقفها وزجاجها الأمامي.

وغالبا ما تشنّ واشنطن غارات جوية ضد أهداف جهادية في شمال غرب سوريا.

وسيطر تحالف فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق بعد إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن ديسمبر/ كانون الأول، وبرّرت حراس الدين حلّ نفسها بهذا التغيير في القيادة السورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى الشهر الماضي في السعودية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ودعاه إلى “مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية”.

(أ ف ب)