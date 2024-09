مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً في انفجار مروع بمنجم فحم في إيران

طهران: لقي ما لا يقل عن 51 شخصاً حتفهم، وأصيب 17 آخرون إثر انفجار منجم للفحم في مدينة تاباس بشرق إيران.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز الميثان في منطقتين بمنجم للفحم، وقع مساء أمس السبت.

وأضافت الوكالة أن عمال المناجم لقوا حتفهم بسبب الاختناق، وليس بسبب انهيار المنجم.

#UPDATE : President Pezeshkian has ordered that the cause of this incident be thoroughly investigated and announced and that decisive action should be taken against any potential culprits involved in this incident.

A methane leak caused a deadly explosion at a coal mine in… pic.twitter.com/wKfVsk3huf

— upuknews (@upuknews1) September 22, 2024