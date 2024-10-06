مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 9 آخرين بعملية إطلاق نار في بئر السبع- (صور وفيديوهات)

تل أبيب: قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 9 آخرون بجروح خطيرة اليوم الأحد في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة: “في هجوم مزدوج على المحطة المركزية في بئر السبع اليوم (الأحد) قُتلت شابة وأصيب 9 آخرون بجروح متوسطة وخفيفة، وقُتل الإرهابي على ما يبدو على يد قوات الأمن”.

وأضافت القناة: “تشير التفاصيل الأولية إلى أن الإرهابي وصل إلى المبنى مسلحاً بمسدس وأطلق النار على المارة وطعنهم – في ثلاث ساحات مختلفة في منطقة المحطة المركزية. وتم استدعاء العديد من القوات وتقوم بعمليات بحث عن مشتبه بهم إضافيين”.

وقال شاهد في مكان الحادث للقناة 12 الإخبارية إنه رأى جنودا يطلقون النار على منفذ الهجوم، الذي ذكرت وسائل إعلام أنه ينتمي للأقلية البدوية في صحراء النقب.

وقال مستشفى سوروكا في بئر السبع في بيان، إنه استقبل 8 مصابين يتلقون العلاج في قسم الطوارئ جراء هجوم بئر السبع”.

وأوضح البيان أن 2 من المصابين حالتهم “خطيرة” و4 “متوسطة” و2 وصفت حالتهم بـ”الطفيفة”.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي اليوم، “أطلق إرهابي وصل إلى المحطة المركزية في بئر السبع النار على المارة”.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أن عدة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

وأضافت أنه “تم تحييد” المهاجم في الموقع.

ارتفاع عدد الإصابات في عملية بئر السبع إلى 4 من بينهم إصابة بحالة حرجة .. الحديث الأولي يدور عن عملية مزدوجة .. " طعن – اطلاق نار " pic.twitter.com/erX6nBFsGm — الحـكـيم (@Hakeam_ps) October 6, 2024

Just in قتلى و مصابين بين المستوطنين في عملية اطلاق نار في مركز تجاري في بئر السبع جنوب الكيان. صورة من المكان pic.twitter.com/aTtqvv1ccZ — Hanzala (@Hanzpal2) October 6, 2024

عــاجــل | عملية فدائية قوية في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع المحتلة. الأنباء الأولية تتحدث عن سقوط اثنين من القتلى الصهاينة في العملية و8 جرحى على الأقل pic.twitter.com/suxUR7KnAq — رضوان الأخرس (@rdooan) October 6, 2024

#عاجل #فلسطين المحتلة إصابة اثنين من المستوطنين بجراح خطيرة بعد عملية إطلاق النار في محطة الحافلات في بئر السبع واستشهاد المنفذ . جثة المنفذ بعد تحييده رحمه الله pic.twitter.com/xQLIJlzPGw — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) October 6, 2024

(وكالات)