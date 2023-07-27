مقتل مدني وأضرار في مرفأ جراء ضربة روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية

كييف (أوكرانيا): أعلن الحاكم المحلي في أوديسا أوليغ كيبر عبر “تلغرام” الخميس، مقتل رجل وتضرّر منشآت في أحد الموانئ جراء ضربات ليلية روسية جديدة على منطقة أوديسا.

وقال كيبر “أطلق الروس صواريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود”. وأشار إلى أنّ الغارة تسبّبت في مقتل شخص، وألحقت أضراراً بتجهيزات محطة للشحن البحري، كما دمرت مبنى صغيراً وسيارتين.

وتصاعدت الهجمات على منطقة أوديسا منذ انسحاب روسيا في وقت سابق من هذا الشهر من اتفاق سمح بشحن الحبوب الأوكرانية بأمان من موانئ البحر الأسود.

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قُتل شخص في غارة ليلية على بلدة كيفشاريفكا الواقعة في المنطقة الشرقية من خاركيف، حسبما أفاد الحاكم أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف “تم تسجيل إصابة بجوار مبنى سكني من خمسة طوابق. المنزل تضرّر، وانهار جدار في إحدى الشقق”، مضيفاً أن مبنى قريبا مؤلّفا من تسعة طوابق تضرّر أيضاً.

وأضاف أنّ امرأة تبلغ من العمر 74 عاماً توفيت وأصيب أربعة آخرون.

(أ ف ب)