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مقتل مدني وإصابة 8 آخرين في قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام السوري على ريف حلب- (صور)

15 - أكتوبر - 2024

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حلب -“القدس العربي”: قُتل مدني، وأصيب 8  بينهم طفل، في حصيلة غير نهائية لقصف قوات النظام السوري على الأحياء السكنية في مدينة الأتارب غربي حلب.
وأفاد الدفاع المدني السوري، أن قوات النظام استهدفت مساء الثلاثاء، الأبنية السكينة في مدينة الأتارب، ما أسفر عن مقتل شاب (23 عاما)، وجرح 8 مدنيين بينهم طفل وامرأتان بجروح.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مدينة الأتارب في ريف حلب، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة 8 آخرين، كما طال قصف مماثل مدينة دارة عزة غربي حلب.
على صعيد متصل، قصفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الصاروخية محاور ريف حلب الغربي، واللاذقية.

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