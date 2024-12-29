سياسة | دولي | إيران

مقتل مدير استخبارات إيراني في هجوم انتحاري

29 - ديسمبر - 2024

صورة متداولة في مواقع التواصل من موقع الهجوم

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إسطنبول: قُتل مجتبى شهيدي، مدير استخبارات مدينة بندر لنجة، السبت، جراء هجوم انتحاري.
وبحسب وكالة أنباء فارس، وقع هجوم انتحاري، مساء السبت، أمام مركز للشرطة في بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.
وأسفر الهجوم عن مقتل مدير الاستخبارات شهيدي، وإصابة نائبه، إضافة إلى مصرع المهاجم.
ووصف قائمقام بندر لنجة الهجوم بأنه “إرهابي”، في بيان أصدره بشأن الحادثة.

(الأناضول)

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  1. يقول جوبا فلسطين:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 12:42 م

    ستشربون من نفس الكاس .
    افضل طريقة للدفاع هي الهجوم ، بعد ان عاثت ايران خراباً ودماراً في وطننا العربي تحت غطاء الممانعة والمقاومة و تحت عبائة الدين والطائفية وتحت مسمى ولاية الخراب والدمار ، وجب علينا رد الصاع لها بألف .هم اسد خطراً على الإسلام والمسلمين من كل من يتربص بنا . أتمنى ان يصلح هذا الأمر شيئ اعتيادي في طهران ، لعلهم يلتهون بأنفسهم ويتركون البلدان الأخرى تنعم بالأمن والأمان .

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  2. يقول مانيش راضي على الوضعية المزرية في بلادي:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 12:48 م

    كجزائري مع احترامي لدولة إيران إلا أنها أهون من بيت العنكبوت

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