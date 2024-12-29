مقتل مدير استخبارات إيراني في هجوم انتحاري

إسطنبول: قُتل مجتبى شهيدي، مدير استخبارات مدينة بندر لنجة، السبت، جراء هجوم انتحاري.

وبحسب وكالة أنباء فارس، وقع هجوم انتحاري، مساء السبت، أمام مركز للشرطة في بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل مدير الاستخبارات شهيدي، وإصابة نائبه، إضافة إلى مصرع المهاجم.

ووصف قائمقام بندر لنجة الهجوم بأنه “إرهابي”، في بيان أصدره بشأن الحادثة.

رییس پلیس اطلاعات #بندر_لنگه چند دقیقه پیش ترور شد

یک عامل انتحاری با استقرار در مسیر خروج، دو مزدور #جمهوری_تروریستی_اسلامی به نامهای “سروان مجتبی شهیدی رییس پلیس اطلاعات و جواد چتر سحر” همراه وی، با فعال کردن ریموت، عملیات انتحاری انجام داد. 🔥 pic.twitter.com/gagJK6etLd — بهار اریامهر 💙👑💙 (@xBx73mOl77qBATH) December 28, 2024

(الأناضول)