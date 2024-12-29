مقتل مدير استخبارات إيراني في هجوم انتحاري

إسطنبول: قُتل مجتبى شهيدي، مدير استخبارات مدينة بندر لنجة، السبت، جراء هجوم انتحاري.
وبحسب وكالة أنباء فارس، وقع هجوم انتحاري، مساء السبت، أمام مركز للشرطة في بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران.
وأسفر الهجوم عن مقتل مدير الاستخبارات شهيدي، وإصابة نائبه، إضافة إلى مصرع المهاجم.
ووصف قائمقام بندر لنجة الهجوم بأنه “إرهابي”، في بيان أصدره بشأن الحادثة.
رییس پلیس اطلاعات #بندر_لنگه چند دقیقه پیش ترور شد
یک عامل انتحاری با استقرار در مسیر خروج، دو مزدور #جمهوری_تروریستی_اسلامی به نامهای “سروان مجتبی شهیدی رییس پلیس اطلاعات و جواد چتر سحر” همراه وی، با فعال کردن ریموت، عملیات انتحاری انجام داد. 🔥 pic.twitter.com/gagJK6etLd
— بهار اریامهر 💙👑💙 (@xBx73mOl77qBATH) December 28, 2024
(الأناضول)
ستشربون من نفس الكاس .
افضل طريقة للدفاع هي الهجوم ، بعد ان عاثت ايران خراباً ودماراً في وطننا العربي تحت غطاء الممانعة والمقاومة و تحت عبائة الدين والطائفية وتحت مسمى ولاية الخراب والدمار ، وجب علينا رد الصاع لها بألف .هم اسد خطراً على الإسلام والمسلمين من كل من يتربص بنا . أتمنى ان يصلح هذا الأمر شيئ اعتيادي في طهران ، لعلهم يلتهون بأنفسهم ويتركون البلدان الأخرى تنعم بالأمن والأمان .
كجزائري مع احترامي لدولة إيران إلا أنها أهون من بيت العنكبوت