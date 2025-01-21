مقتل مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربي في عملية ثأرية

بيروت-“القدس العربي”: قتل مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي، امام منزله في بلدة مشغرة، مساء الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين أقلتهم سيارتان مدنيتان. وقد لاذوا بالفرار بعد تنفيذهم عملية الاغتيال.

ونقل حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

وتحدثت تقارير أولية أن القتل ليس ناجماً عن خلفيات سياسية بل هو ناجم عن عملية ثأرية منذ 4 سنوات مع عائلة أخرى.

معلومات mtv: اغتيال مسؤول “حزب الله” في مشغرة الشيخ محمد حمادي بإطلاق النار عليه من سيارة مجهولة pic.twitter.com/2VCtQVwdJf — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 21, 2025