سياسة | عربي | العراق

مقتل مسؤول سابق في مخابرات كردية عراقية في انفجار سيارة

منذ ساعتين

حجم الخط
0

بغداد:  قال مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية إن مسؤولا كبيرا في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قتل مساء اليوم الأحد في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

وكان المسؤول ويدعى محمد ميرزا سيندي ضابطا سابقا كبيرا في وكالة باراستين المخابراتية التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دعوة إلى السفر
منذ 5 ساعات
السوداني يدعو لتهيئة بيئة مثالية لجذب استثمارات عالمية لقطاع النفط والغاز بالعراق
منذ 5 ساعات
ألمانيا: وزير الدفاع الألماني يلغي زيارة للعراق بسبب احتجاجات حرق المصحف
منذ 10 ساعات
العراق يقترح وساطته في حرب اليمن
منذ 14 ساعة

إشترك في قائمتنا البريدية