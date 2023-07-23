مقتل مسؤول سابق في مخابرات كردية عراقية في انفجار سيارة

بغداد: قال مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية إن مسؤولا كبيرا في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قتل مساء اليوم الأحد في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

وكان المسؤول ويدعى محمد ميرزا سيندي ضابطا سابقا كبيرا في وكالة باراستين المخابراتية التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

(رويترز)