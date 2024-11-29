مقتل مستشار إيراني بارز في حلب.. وارتفاع حصيلة الاشتباكات بين فصائل سورية معارضة وقوات النظام إلى 211 قتيلاً- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية، الخميس، مقتل العميد كيومرث بورهاشمي، المعروف بـ”الحاج هاشم”، أحد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين، في هجوم شنه “مسلحون” في محافظة حلب شمال سوريا.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم، معتبراً أن “تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا، خلال اليومين الماضيين، جزءٌ من المخطط الشيطاني للكيان الإرهابي الصهيوني وأمريكا لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا”.
وجاء مقتل المستشار الإيراني مع تصاعد حدّة المواجهات في محافظة حلب، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن، بارتفاع حصيلة الاشتباكات بين المسلحين وقوات النظام السوري إلى 211 قتيلاً، بينهم 129 من المسلحين، و82 من أفراد قوات النظام وحلفائها.
واندلعت المواجهات يوم الأربعاء، عقب هجوم واسع شنّته المجموعات المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، التي تُعدّ من أقوى الميليشيات المسلحة في شمال غرب سوريا. ووصف المرصد الهجوم بأنه الأعنف منذ سنوات في المنطقة.وأشار المرصد إلى تقدّم المسلحين نحو مدينة حلب، مؤكداً قطعهم طريقاً رئيسياً يربط العاصمة دمشق بحلب. ولم يتسنَّ التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
1200 مقاتل من المعارضة السورية حرروا مناطق واسعة في ريف حلب
اليوم هو يوم الملحمة لا رأفةً بالمجرمين ولا مرحمةpic.twitter.com/rOIiQhaK7T pic.twitter.com/GEihG6RZzM
— الصفحة الرسمية للشعوب الإسلامية (@ShoubE1moslmin) November 27, 2024
من جانبها، أكدت قوات النظام السوري، في بيان نشرته وكالة أنباء النظام (سانا)، أن “الجماعات الإرهابية” شنت هجوماً كبيراً على مواقع عسكرية في عدة قرى وبلدات “في انتهاك صارخ لاتفاقية خفض التصعيد”.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة تتصدى للهجوم وتُكبّد المهاجمين “خسائر فادحة في العتاد والأرواح”، مشيراً إلى استمرار المواجهات “بالتعاون مع القوات الصديقة”.
أسر ضابط وعناصر تابعين للنظام المجرم على طريق حلب دمشق الدولي M5 بعد سيطرة المجاهدين عليه اليوم الخميس 26 جمادى الأولى 1446 – 28 نوفمبر 2024. pic.twitter.com/bFlSiFbsfD
— dr. Batoul Jindia د. بتول جندية (@DrBatoulJindia) November 29, 2024
وتأتي هذه التطورات في سياق الصراع المستمر منذ اندلاع الحرب في سوريا، عام 2011. وعلى الرغم من تمكّن رأس النظام السوري بشار الأسد، بدعم من حليفيه روسيا وإيران، من استعادة السيطرة على ثلثي البلاد، إلا أن الشمال الغربي ما زال تحت سيطرة قوات المعارضة.
وشدّد المتحدث الإيراني على “ضرورة يقظة وتنسيق دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط هذه المؤامرة الخطيرة”، مؤكداً “استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب السوري في مواجهتهم للجماعات المسلحة”.
‼️🇸🇾 كمين على طريق M5
الطريق مغلق بأمر المعارضة السورية ❌🚧#ردع_العدوان #سوريا pic.twitter.com/yx6uCzGlpy
— العقعق (@elsterxde) November 28, 2024
(وكالات)
من الاخبار السارة لكل سوري وعربي هو إنهاء وجود قوات الاحتلال الايراني في سورية.
اي خبر في هذا السياق يجعل المرء سعيدا.
كي تحل محلها القوات الاسرائلية.انكشفت لعبتكم.مجرد ادوات للقوى الغربية الاستعمارية
لن يحدث ذلك أبدا أبدا لأن سوريا امتداد جغرافي طبيعي لإيران يا إخوان، أما الذين سيطردون في كل الأحوال هو عصابة الأمريكان الذين يحمون عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸🤕☝️
سورية ليست تبع لايران
الذي يريد الخضوع لايران من الناطقين بالعربية فهذا شأنه
من العار ان تتهم الشعب السوري الذي ذبح بمئات الالالف على ايدي القوات الإيرانية والأسدية بالتبعية للغرب
عيب هذا الكلام
سورية دولة عربية وليست فارسية
وليست امتداد لاحد
من يريد ان يتفرّس فهذا شأنه
الذي تعرض له السوريون لم يتعرض له حتى اهلنا في غزة
تم قصفنا بالكيماوي من قبل اسد وحزب نصر الله وايران
سنحرر ارضنا
وسنحرر العقول العربية الساذجة المتفرسة
ولن ارد على طريقة التخوين التي يستخدمها البعض ضدنا
فقط للتذكير
الفلسطينيون في سورية وقفوا مع الثورة ضد اسد وايران وحزب نصر الله
اسألوا قيادات المقاومة من خالد مشعل وغيره
ان كان الثوار خونة فماذا عن حماس التي دعمت الثورة السورية؟
هل هم ايضا خونة؟
اولئك الذين لم يُقتل أحباءهم بالكيماوي وتغتصب نسائهم في السجون وينشطون على النت في امان لا يحق لهم تقييم خيارات الثوار السوريون.
ايران اخطر كيان ارهابي على الارض
اخطر من بني صهيون.
مادا تفعلون هناك في سوريا يا ايرانيين ؟ارجعوا لي بلدكم انكم جزء من سبب خراب الشرق الاوسط
و ماذا يفعل المرتزقة و الدواعش هناك. لنشر الديمقراطية أو لخدمة المشروع العربي الاستعماري ؟؟؟؟
تتحدثون عن إيران و تنسون القواعد العسكرية الأمريكية التي عاثت سفكا بدماء السوريين منذ 2011✌️🇵🇸🤕
اللهم أنصر ثوار سوريا نصراً عزيزاً وثبتهم على تحرير سوريا من نظام الارهاب الطائفي الأسدي وأعوانه الإيرانيين والروس
آميين