مقتل مستوطنة إسرائيلية في إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية- (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”:

قُتلت مستوطنة إسرائيلية، وأصيب آخر بجروح “خطيرة”، اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية، أن مستوطنة في الأربعينات من عمرها، قُتلت متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها فيما أصيب زوجها بجروح خطيرة.

وبحسب الهيئة “أفادت مصادر طبية بوفاة امرأة اسرائيلية بعد تعرضها وزوجها لإطلاق نار من سيارة مارة أثناء تواجدهما في مركبتهما بمحيط الخليل”.

وأشارت إلى أن “قوات معززة من الجيش هرعت إلى المكان للوقوف على ما حدث ومطاردة منفذ العملية”، مبينة أن الأخير فرّ بسيارته من المكان.

#عاجل: مقتل مستوطِنة وإصابة مستوطن آخر بحالة حرجة بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب مدينة #الخليل. pic.twitter.com/uE7CILgzDW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 21, 2023

#صورة لمكان العملية التي أسفرت لإصابتين بحالة حرجة و 4 إصابات جراء عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين على شارع 60 بالقرب من الخليل. #ترجمة_نيو_برس لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/h51sTfr5KE — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 21, 2023