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مقتل مستوطنة إسرائيلية في إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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رام الله- “القدس العربي”:

قُتلت مستوطنة إسرائيلية، وأصيب آخر بجروح “خطيرة”، اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية، أن مستوطنة في الأربعينات من عمرها، قُتلت متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها فيما أصيب زوجها بجروح خطيرة.
وبحسب الهيئة “أفادت مصادر طبية بوفاة امرأة اسرائيلية بعد تعرضها وزوجها لإطلاق نار من سيارة مارة أثناء تواجدهما في مركبتهما بمحيط الخليل”.
وأشارت إلى أن “قوات معززة من الجيش هرعت إلى المكان للوقوف على ما حدث ومطاردة منفذ العملية”، مبينة أن الأخير فرّ بسيارته من المكان.

 

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