مقتل مستوطن إسرائيلي “بالخطأ” برصاص الجيش شمال النقب

القدس: قال إعلام عبري إن الجيش الإسرائيلي قتل مستوطنا “بالخطأ” مساء الخميس، قرب بلدة تساليم شمال النقب جنوب البلاد.

ووصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الجمعة، الحادث بأنه “غير عادي”.

وقالت: “قُتل سائق بالرصاص بعد أن دخلت 3 مركبات رباعية الدفع منطقة إطلاق نار تابعة للجيش الإسرائيلي قرب تساليم، حيث كانت قوات الجيش تتدرّب”.

وأضافت الصحيفة: “باشرت القوات بإجراءات اعتقال مشبوهة بحقهم، وبعد أن لم يتوقفوا، أطلق الجنود النار عليهم”.

“ونتيجة إطلاق النار أصيب أحد السائقين بجروح وتلقّى العلاج الطبي الأوّلي في المكان من قبل القوات، ثم نقل بعد ذلك لتلقي العلاج بالمستشفى، لكن الأطباء أثبتوا وفاته لاحقا”، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي تعليقه: “يشدد الجيش الإسرائيلي على أن هناك حظرا كاملا على دخول المدنيين إلى مناطق النار”.

(الأناضول)