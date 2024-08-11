مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار في غور الأردن- (صور وفيديوهات)

القدس: قُتل إسرائيلي وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار في شمال الضفة الغربية المحتلة الأحد، على ما أعلن الإسعاف والجيش الإسرائيليان.

وجاء في بيان للإسعاف الإسرائيلي أن الفرق الطبية “أعلنت وفاة رجل في العشرينات من عمره” فيما نقل رجل يبلغ 33 عامًا بواسطة مروحية وهو “مصاب بطلقات نارية في أطرافه السفلى”.

وأكد الجيش مقتل مستوطن إسرائيلي في الهجوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “إسرائيليا قتل وأصيب آخر بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من سيارة قرب مفرق محولا في غور الأردن”.

وأوضحت أن “عملية إطلاق النار وقعت في موقعين، الأول على شارع 90 والآخر بالقرب من مستوطنة روتيم” شمال شرق محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة إسرائيلية تقوم بمطاردة السيارة التي جرى إطلاق النار منها، دون ذكر تفاصيل أكثر عن هوية من بداخلها.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة ومن يقف خلفها.

مقتىل جندي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار مركبة في موقعين، نفذتها مركبة مسرعة قبيل انسحابها قرب مفترق مستوطنة ميحولا بالاغوار الشمالية ..

أجمل ما في الخبر وانسحب المنفذ بسلام ♥️🇵🇸.. مستوطنة ميحولا هي اول مستوطنة أنشئت في غور الأردن عام ١٩٦٧ pic.twitter.com/i4m6JsGjlp — جفر𓂆 (@JafraXps) August 11, 2024

وسائل إعلام الاحتلال : إصابة مستوطن جراء عملـ،ـية إطلاق نـ،ـار تجاه مركبة عند مفترق “ماحولا” في غور الأردن على شارع رقم 90 و العثور على مستوطن آخر مصاب بجروح حرجة في عمـ،ـلية إطلاق النـ،ـار بالأغوار الشمالية pic.twitter.com/KvTYmG04eN — Malak 𓂆 (@malakash0ur) August 11, 2024

إصابة شخصين بجروح حرجة ومتوسطة في عملية إطلاق نار من سيارة في غور #الأردن، والجيش الإسرائيلي يقوم بعملية مطاردة.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة إلياس كرام#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/K2rS9LKmT7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 11, 2024

(وكالات)