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مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار في غور الأردن- (صور وفيديوهات)

11 - أغسطس - 2024

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القدس: قُتل إسرائيلي وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار في شمال الضفة الغربية المحتلة الأحد، على ما أعلن الإسعاف والجيش الإسرائيليان.

وجاء في بيان للإسعاف الإسرائيلي أن الفرق الطبية “أعلنت وفاة رجل في العشرينات من عمره” فيما نقل رجل يبلغ 33 عامًا بواسطة مروحية وهو “مصاب بطلقات نارية في أطرافه السفلى”.

وأكد الجيش مقتل مستوطن إسرائيلي في الهجوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “إسرائيليا قتل وأصيب آخر بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من سيارة قرب مفرق محولا في غور الأردن”.

وأوضحت أن “عملية إطلاق النار وقعت في موقعين، الأول على شارع 90 والآخر بالقرب من مستوطنة روتيم” شمال شرق محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة إسرائيلية تقوم بمطاردة السيارة التي جرى إطلاق النار منها، دون ذكر تفاصيل أكثر عن هوية من بداخلها.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة ومن يقف خلفها.

 

 

 

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 4:11 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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