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مقتل مواطن أردني بسطو مسلح في مدينة شيكاغو الأمريكية- (تدوينة)

منذ 25 دقيقة

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عمان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، مقتل أحد رعاياها إثر سطو مسلح في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

الوزارة قالت، في بيان، إنها “تتابع حادثة مقتل مواطن أردني (لم تذكر اسمه)؛ إثر سطو مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته لمكان عمله في مدينة شيكاغو”.

وأوضحت أن “مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم”.

و”باشرت السفارة (…) باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة، بالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان إلى الأردن، بعد انتهاء التحقيقات”، وفقا للبيان.

(الأناضول)

 

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