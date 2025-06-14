مقتل نائبين لرئيس أركان الجيش الإيراني في الهجمات الإسرائيلية

لندن- “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن نائبين لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قُتلا في هجمات إسرائيلية.

وأورد تلفزيون إيراني أن القائدين هما اللواء غلام رضا محرابي، رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة الإيرانية، واللواء مهدي رباني، نائب رئيس شؤون العمليات في هيئة الأركان العامة.

ولم يتضح توقيت مقتل القائدين، لكن مقتلهما أُعلن اليوم السبت.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على إيران، منذ أمس الجمعة، إلى مقتل ما لا يقل عن 78، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، في ما تعد أكبر هجمات إسرائيلية على الإطلاق على إيران.

(وكالات)