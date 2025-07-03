مقتل نائب قائد القوات البحرية الروسية في كورسك

موسكو:أعلن مسؤولون روس الخميس مقتل جنرال يشغل منصب نائب قائد البحرية خلال “عمليات قتالية” في منطقة كورسك الواقعة على الحدود الأوكرانية في ظل استمرار المعارك في المنطقة.

وعمل ميخائيل غودكوف (42 عاما) في الجيش منذ عام 2000 وقلده الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023 وسام “بطل روسيا الاتحادية”، أعلى وسام يمنحه الكرملين.

وهو أحد أكبر الضباط الروس الذين قُتلوا منذ أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ونقلت وكالة “ريا” للأنباء عن وزارة الدفاع أنه “أثناء العمليات القتالية في أحد المحاور الحدودية في منطقة كورسك في 2 تموز/يوليو 2025… قُتل الميجور جنرال ميخائيل إيفغينيفيتش غودكوف”.

وقال حاكم منطقة بريموريسكي في أقصى شرق روسيا أوليغ كوزيمياكو إن غودكوف “قتل أثناء قيامه بواجبه كضابط”.

وأضاف كوزيمياكو إنه تحدث إلى غودكوف “كثيرا” على مر السنين، وأشاد به ووصفه بأنه “مقاتل صلب العزيمة”.

ولفت إلى أن غودكوف كان قائدا سابقا للواء مشاة البحرية 155 التابع للحرس البحري لأسطول المحيط الهادئ المتمركز في أقصى شرق روسيا.

وقال الحاكم إنه حتى بعد أن أصبح نائب قائد البحرية الروسية، فإن غودكوف “لم يتوقف عن زيارة مواقع مشاة البحرية”.

سيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء كبيرة من كورسك في هجوم مفاجئ العام الماضي، ردا على الحملة الروسية الشاملة التي بدأت في عام 2022.

وقالت روسيا في نيسان/أبريل إنها استعادت السيطرة على كامل كورسك، لكن الاشتباكات في المنطقة الحدودية استمرت.

(أ ف ب)