استشهاد خمسة بينهم نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بقصف اسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت: استشهد نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمّد رعد الأربعاء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب لبنان كان بداخله مع عدد من عناصر الحزب، وفق ما أفاد مصدر مقرب من العائلة.

وقال المصدر متحفظاً عن ذكر اسمه إن “عباس رعد، ابن النائب محمّد رعد، استشهد مع عدد من عناصر الحزب” جراء غارة اسرائيلية على منزل في قرية بيت ياحون.

وأعلن حزب الله في بيان استشهاد 5 من مقاتليه بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ببلدة ياحون جنوب لبنان، بينهم نجل رئيس كتلة الحزب بالبرلمان.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن استشهاد أربعة اشخاص وإصابة خامس بجروح جراء “الغارة الجوية التي شتها العدو الاسرائيلي عبر الطائرات الحربية” على المنزل، من دون أن تحدد هوياتهم.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ بداية حرب غزة.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، استشهد أكثر من مئة شخص في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، و14 مدنياً، بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.

وجاءت الغارة الإسرائيلية على بيت ياحون بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل، التي تفرج بدورها عن أسرى فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، في أول خطوة فعلية نحو تهدئة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.

(وكالات)