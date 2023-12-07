مقتل نجل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت في غزة- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل نجل الوزير بالمجلس الوزاري الحربي رئيس هيئة الأركان الأسبق غادي آيزنكوت.

وقال الجيش، في بيان، إن “الرائد (احتياط) غال مئير آيزنكوت (25 عاما) من هرتسليا، قتل في معركة شمال قطاع غزة”. ولم يقدم الجيش تفاصيل دقيقة حول مقتله.

الاحتلال يتعرف بمقتل الرائد “غال ايزنكوت” ابن عضو مجلس الحرب الحالي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي ايزنكوت، في معارك جباليا. ونتنياهو يعلق قائلا: يا لكبر الألم، يا لعمق الحزن pic.twitter.com/rIgKa2zwUb — رضوان الأخرس (@rdooan) December 7, 2023

غال غادي ايزنكوت، ابن رئيس اركان سابق ووزير في مجلس الحرب الحالي، قتل بتفخيخ فتحة نفق في شمال غزة.

وهو خدم في عدة وحدات نخبة في الجيش الاسرائيلي في “شييطت ١٣” وحدة الكوماندوس البحري قبل ان ينتقل الى وحدة ماجلان.

الصهاينة شمال ويمين عم ينعوه ويتفجعوا. تفه pic.twitter.com/ckzoN1KsAP — Malak Khaled (@Malakhaled) December 7, 2023

وقال بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية إن نجل آيزنكوت لاقى حتفه خلال القتال في قطاع غزة.

وذكر غانتس في بيان “بصحبة إسرائيل كلها، أوجه دعمي لغادي وأسرته بأكملها وأرسل أحر التعازي. نحن جميعا ملتزمون بمواصلة القتال من أجل الغاية المقدسة التي مات دونها جال”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة تعزية إن قلبه ينفطر.

وفور الإعلان عن مقتل نجل آيزنكوت، تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطعا من أغنية للمقاومة الفلسطينية قبل سبع سنوات كانت توعدت هذا المسؤول العسكري الإسرائيلي بـ”البكاء دما”.

المقاومة توعدت قبل 7 سنوات رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت (الذي لقي نجله اليوم مصرعه بغزة) بالبكاء دما. #خبرني pic.twitter.com/Fa7mhwQQB4 — خبرني Khaberni (@khaberni) December 7, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل البري داخل قطاع غزة ارتفع اليوم الخميس إلى 92 قتيلا.

وهذا هو أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

(وكالات)