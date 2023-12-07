سياسة | دولي

مقتل نجل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت في غزة- (صور وفيديو)

7 - ديسمبر - 2023

غادي آيزنكوت

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“القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل نجل الوزير بالمجلس الوزاري الحربي رئيس هيئة الأركان الأسبق غادي آيزنكوت.

وقال الجيش، في بيان، إن “الرائد (احتياط) غال مئير آيزنكوت (25 عاما) من هرتسليا، قتل في معركة شمال قطاع غزة”. ولم يقدم الجيش تفاصيل دقيقة حول مقتله.

وقال بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية إن نجل آيزنكوت لاقى حتفه خلال القتال في قطاع غزة.

وذكر غانتس في بيان “بصحبة إسرائيل كلها، أوجه دعمي لغادي وأسرته بأكملها وأرسل أحر التعازي. نحن جميعا ملتزمون بمواصلة القتال من أجل الغاية المقدسة التي مات دونها جال”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة تعزية إن قلبه ينفطر.

وفور الإعلان عن مقتل نجل آيزنكوت، تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطعا من أغنية للمقاومة الفلسطينية قبل سبع سنوات كانت توعدت هذا المسؤول العسكري الإسرائيلي بـ”البكاء دما”.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل البري داخل قطاع غزة ارتفع اليوم الخميس إلى 92 قتيلا.

وهذا هو أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

(وكالات)

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  1. يقول موشيه شاريت:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 8:39 م

    لماذا توافق على ارسال ابنك الى غزة ايها الجنرال الغبي ،،، لقدذهب ليقتل الاطفال هناك فكان جزاءه القتل . اسحبوا ابناءكم من غزة ايها الاغبياء لان مهمتهم تتمثل فقط بتحقيق مجد زائف للنتن ياهو .

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  2. يقول محمد الأمين DZ:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 9:24 م

    الى جهنم وبئس المصير
    الويل للصهاينة ومن طبع معهم ومن وصف المقاومة بالإرهاب

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  3. يقول رشيد رشيد من المغرب:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 10:37 م

    الى جهنم و بئس المصير

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  4. يقول غلبان:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 6:34 ص

    نتنياهو لا يغامر في اولاده بعزة….
    قد يخدمون ولكن بعيدا عن الجبهه

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  5. يقول Moshe sharet:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 9:11 ص

    إلى متا الاحتلال

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  6. يقول م/ب اولاد براهيم:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:25 م

    أقتبس (.. مقتل نجل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت في غزة .) انتهى .هذه الحادثة بمعركة الغوالم قرب مدينة وهران سنة 1956 . وهي اكبر معركة مع بداية اندلاع الثورة التحريرية حيث اندلعت معركة بين كتيبة لجيش التحرير والقوات الفرنسية التي كانت تمشط المنطقة المسماة دوار الغوالم . والتي كان يقودها نجل قائد الطيران القرنسي الذي وقع في اسر الثوار وانتقل والده على من فرنسا الى وهران ليفاوض .لكن حدث مالم يكن في الحسبان حيث ان المجاهد الذي كلف بحراسة الاسير الضابط( برتبة عقيد ) في انتظار ما ستسفر عليه المفاوضات . وفي لحظة ما ونظرا للعياء من جهة والتخوف من ثانية انطلقت رصاصتين من سلاحه لتصيب الاسير اردته قتلا . وبالتالي فوت فرصة للتفاوض والتبادل .. ورغم هذا عوقب المجاهد .. لان من ضمن المتواجدين على قائمة التبادل كان العربي بن مهيدي مفجري الثورة الستة في الجهة الغربية الولاية الخامسة – وصاحب مقولة ” ارموا بالثورة الى الشارع يحتضنها الشعب..فالاحداث التارخية تتشابه لكن التاريخ لا يعيد نفسه..؟

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  7. يقول م/ب اولاد براهيم:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 2:41 م

    اعتذر للقارئ على الاخطاء لانني كنت اكتب على المباشر . ولم اراجع ماكتبت.معذرة .
    النصحيح والاستدراك:. …. المتمثلة في معركة الغوالم … … اكبرمعركة وقعت….. انتقل وادة على الفور…. التخوف من جهة … ادته قتيلا….. احد مفجري الثورة .والذي عين على الجهة الغربية اى الولاية التاريخية الخامسة …. فالاحداث التاريخية ..

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  8. يقول DINA:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 3:11 م

    يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون.
    أين أولاد النتن ياهو؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
    اللهم زد في شتاتهم وآجعل بأسهم بينهم شديد وشتت جمعهم.

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