مقتل وإصابة أربعة عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي على دمشق

دمشق: قتل عسكري سوري وأصيب ثلاثة آخرون بجراح جراء غارة جوية إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على العاصمة السورية، دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري “إن الهجوم انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق” وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها.

(د ب أ)