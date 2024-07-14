مقتل وإصابة أربعة عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي على دمشق

دمشق: قتل عسكري سوري وأصيب ثلاثة آخرون بجراح جراء غارة جوية إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على العاصمة السورية، دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري “إن الهجوم انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق” وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها.
(د ب أ)
يا لكم من جبناء. أنتم دائما على إسنعداد لذبح الشعب السوري أما الصهاينة فلا حياة لمن تنادى حتى ولو ذبح الجيش السوري من الوريد للوريد. يالكم من منافقين زنادقة لا تستحقوا الحياة. جيش لا لوزوم له.
يبدو أن الوقت المناسب لم يحن بعد لنظام السوري حتى يرد على الإهانات المتكررة من العصابات الصهيونية.
لقد نزل إلى الحضيض بعد هذا الإنتظار الطويل