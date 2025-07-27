مقتل وإصابة 10 أشخاص في مواجهات بين القوات الأمنية والحشد الشعبي جنوب غربي بغداد- (فيديو)

بغداد: ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرين من القوات الأمنية في مواجهات مسلحة وقعت اليوم الأحد بين القوات الأمنية وعناصر من قوات الحشد الشعبي أمام مبنى دائرة زراعة حي الدورة جنوب غربي بغداد . وأوضحت المصادر أن مواجهات مسلحة إستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة بين القوات الأمنية العراقية ومسلحين من اللواءين 45 و46 من فصيل سيد الشهداء المنضوية في قوات الحشد الشعبي في محيط دائرة زراعة الدورة في حي الدورة جنوب غربي بغداد، أسفرت عن حصيلة أولية عن مقتل أحد عناصر القوات الأمنية ومدني صاحب سيارة أجرة/تاكسي/ صادف مروره في منطقة الاشتباك وإصابة 8 من القوات الأمنية بينهم ثلاثة ضباط شرطة.

وأفاد بيان عسكري عراقي أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي استهدف أحد مباني وزارة الزراعة وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية ” أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهما ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون الى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم” .

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت اليوم الأحد أنها اعتقلت 14 شخصا على خلفية إعتداء مسلح وقع على إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ شهدت صباح اليوم حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على إقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية. وأوضحت الوزارة أن قواتها سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة وقامت بإلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح و تعقب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أن أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار وأنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطا أحمرا لا يمكن المساس به. وبحسب صور فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات مسلحة وإطلاق نار كثيف شهدها مكان الهجوم أوقع قتلى ومصابين بين القوات الأمنية ومدنيين.

(د ب أ)