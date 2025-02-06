مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين جراء انهيار رافعة في شمال قطاع غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل ضابط وجندي وإصابة ثمانية جنود آخرين جراء انهيار رافعة في شمال قطاع غزة، وفق قناة 13 الإسرائيلية.
وطبقا للقناة، “سقط الرائد (المسؤول) نداف كوهين (21 عاما) وهو مقاتل في الكتيبة 51 في لواء جولاني، مع مقاتل آخر لم يتم الكشف عن اسمه بعد، إثر انهيار رافعة شمال قطاع غزة”.
وأشارت إلى “إصابة ثمانية مقاتلين آخرين في الحادث أحدهم في حالة خطيرة”، لافتة إلى أن الحادث وقع بعد منتصف الليلة الماضية بسبب الرياح القوية التي بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.
وحسب القناة، “كان الغرض من الرافعة هو رفع معدات للمراقبة”.
(د ب أ)
شكرا لهذه الرافعة العظيمة على مهاجمتها الجيش الإسرائيلي النازي عدو الإنسانية ، و سوف تبقى ذكرى بطولات هذه الرافعة خالدة بالتاريخ
عقاب رباني لهؤلاء القتلة الذين جاؤوا من أصقاع العالم لاحتلال أرض شعب عريق يمتد جذوره في أعماق التاريخ
عاشت فلسطين والنصر للمقاومة
🇵🇸. 🇵🇸. 🇵🇸
اللهم ما عجزت به جنود الأرض فأنزل عليهم من جنود السماء لتدمرهم