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مقتل وإصابة 30 شخصا في حادث سير شرقي تركيا 

منذ ساعة واحدة

صورة أرشيفية

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أنقرة:  قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون يوم الاحد في حادث انحراف حافلة ركاب عن الطريق وهي في طريقها إلى مدينة قارص (شرق تركيا)  ما أدى إلى انقلابها من فوق منحدر.

وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن الحافلة سقطت من ارتفاع حوالي 50 مترا، وفقا لما ذكره عمدة محافظة قارص، تركر أوكسوز.

ووقع الحادث صباح الأحد، وجرى إرسال فرق الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك فرق الاسعاف والانقاذ الطبية والدرك والإطفاء، بسرعة إلى مكان الحادث.

وأعرب جودت يلماز نائب الرئيس التركي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيه في الضحايا، وقال “رحمة الله على مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في حادث قارص المروري، وأتقدم بأحر التعازي لأسرهم، والشفاء العاجل لمصابينا”.

(د ب أ)

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