مقتل وإصابة 32 شخصا جراء حادث سير في مصر 

القاهرة: قتل وأصيب 32 شخصا في حادث مروري يوم الأحد بمنطقة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء شرقي مصر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ووفقا لبلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء فقد قتل 10 أشخاص وأصيب 22 آخرون إثر تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة أبوزنيمة التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن مدينة رأس سدر .

وتم إرسال سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل الوفيات إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وانتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث عن الطريق، وتنظيم حركة المرور، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في أسباب الحادث.

(د ب أ)