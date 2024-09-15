مقتل وإصابة 56 شخصا في انفجار شاحنة في هايتي

بورت أو برينس: قتل 16 شخصا وأصيب 40 آخرون إثر انفجار شاحنة صهريج في جنوب غرب هايتي يوم السبت، وفقا لما ذكرته سلطات الحماية المدنية الإقليمية.

وكشفت التقارير الأولية أن الانفجار وقع بينما كان الناس يحاولون جمع الوقود بشكل غير قانوني من الصهريج بعد حادث وقع في منطقة كالباسيير في مديرية نيبس.

وقال المسؤولون إن العديد من المصابين، الذين نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، كانت حالتهم حرجة.

وقال رئيس وزراء هايتي جاري كونيل في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن فرق الحماية المدنية والصحة العامة تقدم المساعدة للضحايا.

وأضاف كونيل: “تتضامن الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم وتقوم بترتيب عمليات للإجلاء بواسطة المروحيات”.

(د ب أ)