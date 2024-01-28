مقتل “والي حوران” في تنظيم “الدولة” بمحافظة درعا جنوب سوريا- (فيديو)

دمشق: قال مصدر أمني سوري لوكالة الانباء الألمانية إن قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة موالية لها قتلت 8 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بينهم ما يسمى والي حوران في عملية أمنية بدأت بعد منتصف ليل السبت وانتهت صباح الأحد في مدينة نوى بريف محافظة درعا الغربي.

من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية أن “اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف الليل بين عناصر من الأمن العسكري ومقاتلين من اللواء الثامن المدعوم من القوات الروسية ومسلحين محليين موالين للقوات الحكومية السورية في مدينة نوى استمرت لأكثر من 8 ساعات، استخدمت فيها القذائف الصاروخية على منزل في الحي الشمالي بمدينة نوى يتحصن بداخله أمير تنظيم داعش في محافظة درعا و6 من عناصره”.

🔻 مقتل والي حوران في تنـ.ـظيم. الد9لة أسامة العزيزي أبو الليث مع مجموعة من مرافقيه في عملية لميليشيات النظام في مدينة نوى يوم أمس pic.twitter.com/M3mnK4zKRA — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) January 28, 2024

وأكد المصدر “مقتل جميع من كان في المنزل وهم سبعة أشخاص، وأن جثثا عثر عليها متفحمة جراء أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها”.

وشهد ريف درعا الشمالي الغربي عدة عمليات خاضتها القوات التابعة للنظام السوري ومسحلين موالين لها ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة “داعش”.

(د ب أ)