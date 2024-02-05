مقتل وجرح نحو 20 عنصراً من قوات «قسد» بهجوم على قاعدة عسكرية في حقل العمر النفطي في دير الزور

دمشق – «القدس العربي»: قتل 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وجرح 14 آخرون حالة بعضهم خطيرة، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف اللية الماضية القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، شرقي سوريا. يجري ذلك بينما نفّذت القوات الأمريكية بمساندة من قوات الكوماندوس التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً في القرى الواقعة قرب الحدود السورية- العراقية.

وحمّلت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها الإثنين، النظام السوري والميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف حقل العمر شرقي دير الزور.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الإثنين، فقدان ستة من مقاتليها لحياتهم، بهجوم استهدف مركز تدريب بحقل العمر شرقي دير الزور، شرقي سوريا، بعد ساعات من إعلان فصيل موالي لإيران مسؤوليته عن الهجوم.

وأشارت “قسد” في البيان إلى أن المسيّرة الانتحارية مصدرها مناطق غرب الفرات حيث تسيطر قوات النظام السوري والفصائل الإيرانية، مؤكدةً حقها في “الردّ العسكري المناسب على مصدر الهجوم” واتهمت “إرهابيي النظام” السوري بالوقوف وراء الهجوم.

المركز الإعلامي التابع لقوات قسد، نشر بياناً الإثنين، قال فيه إن القوات العسكرية أجرت تحقيقاً “بخصوص الهجوم الذي تعرضت له أكاديمية تدريب قوّات الكوماندوس التابعة لقواتنا في حقل العمر ليل الإثنين، حيث ثبت أن المليشيات المدعومة من إيران هي من تقف وراء الهجوم”.

وأضاف أن هذه “الميليشيات استخدمت مناطق سيطرة النظام السوري في دير الزور كمنطلق للهجوم” على القاعدة الأمريكية.

مصدر عسكري يعمل مع التحالف الدولي قال: “إن خمسة مقاتلين من قسد فقدوا حياتهم إثر استهداف حقل العمر بطائرة مسيّرة إيرانية”، لافتاً إلى أن “الاستهداف أسفر عن إصابة 14 مقاتلاً آخرين بصفوف القوات العسكرية، حالة بعضهم خطيرة”.

وتأتي الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها، ضمن سلسلة هجمات تشنها فصائل موالية لإيران على قواعد التحالف الدولي في كل من سوريا والعراق.

وفي الطرف المقابل، تبنت مجموعات “المقاومة الإسلامية” في العراق، الهجوم على القاعدة الأمريكية الأكبر في سوريا، مؤكدةً على “الاستمرار في دك معاقل الأعداء”.

وأكدت مجموعات “المقاومة الإسلامية في العراق” استهداف مقاتليها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري عبر الطائرات المسيرة.

المسؤول الإعلامي لدى شبكة “شرق نيوز” المعنية بنقل أخبار منطقة شرق سوريا، فراس علاوي، قال في اتصال مع “القدس العربي” إن الميليشيات العراقية التابعة لإيران نفذت هجوماً من داخل الأراضي السورية بالطيران المسير على قاعدة العمر والمعروفة بأنها أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، لافتاً إلى أن هذه “القاعدة تستهدف دائماً من قبل الميليشيات الإيرانية بحدود مرتين في الأسبوع” لكن الغريب في الأمر وفق المتحدث، هو توجيه قسد أصابع الاتهام إلى النظام السوري بشكل مباشر.

وبرأي علاوي، فإن قسد أرادت من وراء ذلك توجيه رسالة سياسية رداً على تصريح السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، الذي دعا فيه قسد للتقارب من النظام السوري.

وكان فورد قد كشف في لقاء متلفز مع شبكة “روداو” قبل يومين أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا “ولكن ليس قريباً، ربما في العام أو العامين القادمين”، لافتاً إلى أن “الضغط أو النفوذ الأمريكي في سوريا بالعموم ضئيل جداً، لذا من المهم أن يدرك قادة قسد بضرورة تقديم تنازلات لحكومة النظام السوري في المفاوضات”.

وقال فورد: “منذ 10 سنوات لا تشكل سوريا أولوية للولايات المتحدة، وحتى مع إدارة بايدن سوريا قضية ثانوية. ملف أوكرانيا أكبر بكثير، وهناك تايوان وجمهورية الصين الشعبية، وهاتان تشكلان أولوية أكبر بكثير، وحتى الحرب في غزة الآن تشكل أولوية كبيرة لبايدن، أما سوريا ففي ذيل القائمة”.

وقال: “السبب الأول هو أن إدارة بايدن في رأيي لا تريد مغادرة سوريا والظهور بمظهر الخاسر، لأنه على سبيل المثال، في حال انسحبت الشهر المقبل، سيفهم الجميع بأنهم انسحبوا تحت ضغط الميليشيات المتحالفة مع إيران على القواعد الأمريكية في سوريا”.

وأضاف فورد: “العامل الثاني هو أن الجيش الأمريكي يريد إعداد قوات سوريا الديمقراطية-قسد بشكل أفضل قبل انسحاب الولايات المتحدة، لذا يحتاجون لوقت أكبر من التدريب وإعداد قسد”.

وشدّد فورد على أن “الإدارة الذاتية وقادتها سيرتكبون خطأ كبيراً جداً إذا اعتمدوا على حماية الولايات المتحدة الأمريكية”، معتبراً أن “الحكومة الأمريكية لم تتمكن من مساعدة الجيش السوري الحر، ولم تتمكن من مساعدة الحكومة السورية المؤقتة في جرابلس، كما لم تتمكن من دعم فريق التفاوض السوري في (أستانا)”.

ولفت إلى أن “الضغط أو النفوذ الأمريكي في سوريا بالعموم ضئيل جداً، لذا من المهم أن يدرك قادة قسد بضرورة تقديم تنازلات لحكومة النظام السوري في المفاوضات”.

وعلى مقلب آخر، نفّذت القوات الأمريكية بمساندة من قوات الكوماندوس التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً في القرى الواقعة قرب الحدود السورية- العراقية.

وقالت مصادر محلية إن القوات الأمريكية نفذت الإثنين، عملية إنزال جوي بمشاركة قوات “قسد” استهدفت منزلاً في قرية الرجلة الحمر، بريف الحسكة الجنوبي، قُتل خلالها اثنان، أحدهما يحمل الجنسية العراقية والآخر سوري يدعى داود حماد، وهو أحد أبناء عشائر المنطقة.

وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مقتل عراقي يلقب بـ “أبو سفيان” بعملية أمنية دقيقة في ريف الحسكة الجنوبي، وبحسب المركز الإعلامي فإن “محمود اللهيبي أبو سفيان هو أحد أمراء تنظيم الدولة، ومسؤول عن خلايا التنظيم داخل وخارج مخيم الهول الذي تسيطر عليه قسد” شرقي الحسكة.