ضربات أمريكية في سوريا والعراق رداً على هجوم الأردن

واشنطن: شنّت القوات الأمريكية، الجمعة، غارات جوية على الحرس الثوري الإيراني وفصائل موالية لطهران، وقد ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي,

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على شبكة للتواصل الاجتماعي أن “الغارات الجوية شنّت بواسطة أكثر من 125 من الذخائر الدقيقة”، موضحة أن الأهداف شملت مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات تابعة لفصائل مسلّحة وقوات إيرانية “سهّلت هجمات على قوات أمريكية. وقوات التحالف”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الأمريكية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردا على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن مؤخرا “ستتواصل”.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي “ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا”.

وأضاف “لا تسعى الولايات المتحدة إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن ليعلم أولئك الذين قد يسعون لإيذائنا أنكم إذا آذيتم أمريكياً فسنرد”.

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria

At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY

