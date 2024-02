مقتل 10 أشخاص في هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في باكستان- (فيديو)

بيشاور (باكستان): هاجم عشرات المسلحين مركزا للشرطة في شمال باكستان في وقت مبكر الاثنين، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطيين على الأقل، وفق ما أفاد قيادي رفيع في الشرطة.

ويأتي الهجوم قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان وسط تسجيل عشرات الهجمات على مرشحين ومؤيدين لأحزاب.

وقال أختر حياة غاندابور قائد شرطة خيبر بختونخوا لوكالة فرانس برس إن “أكثر من 30 إرهابيا شنوا هجوما من ثلاثة اتجاهات. وحصل تبادل لإطلاق النار لأكثر من ساعتين ونصف الساعة”.

وأضاف أن 10 رجال شرطة قتلوا وأصيب أربعة في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة تشودوان في منطقة ديرا إسماعيل خان.

Grafice Warning 🚨⚠

Pakistan🇵🇰

A Pakistani police station was attacked by Pashtun fighters in Dera Ismail Khan area of ​​Pakistan. More than 10 personnel of Pak forces were killed while more than 8 are seriously injured. pic.twitter.com/J4Kxm0486a

— Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) February 5, 2024