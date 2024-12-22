منوعات | أبيض و أسود

مقتل 10 جنود إيرانيين في حادث سقوط حافلة في واد غربي إيران

22 - ديسمبر - 2024

موقع سقوط الحافلة في غرب إيران

حجم الخط
1

طهران: ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن عشرة جنود إيرانيين شباب لقوا حتفهم في حادث سقوط حافلة في واد غربي إيران.

وقالت التقارير إن 17 شخصا آخرين كانوا على متن الحافلة أصيبوا بجروح حيث جرى نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة.

وأضافت التقارير أن الجنود العشرة الذين لقوا حتفهم كانوا في طريقهم إلى ثكنة عسكرية في مدينة بل دوختار على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع العراق.

وقالت الشرطة المحلية إن السائق فقد السيطرة على الحافلة، مما أسفر عن سقوطها في واد.

وتودي حوادث الطرق بحياة نحو 20 ألف شخص في إيران سنويا. وتعزو الشرطة ارتفاع معدل الحوادث إلى المركبات القديمة وغير الآمنة وعدم الالتزام بقواعد المرور وتجاوز السرعة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 5:36 م

    رحمة الله تعالى عليهم جميعا يارب العالمين 😓🤲🕋

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤول إيراني: حيازة السلاح النووي “خيارنا الأوحد” إذا تعرضنا لهجوم
31 - مارس - 2025
إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب “المتهورة والعدائية”
31 - مارس - 2025
ترامب يهدد بقصف إيران إذا لم تتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا
31 - مارس - 2025
مرحلة أخرى من التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
27 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية