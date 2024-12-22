مقتل 10 جنود إيرانيين في حادث سقوط حافلة في واد غربي إيران

طهران: ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن عشرة جنود إيرانيين شباب لقوا حتفهم في حادث سقوط حافلة في واد غربي إيران.

وقالت التقارير إن 17 شخصا آخرين كانوا على متن الحافلة أصيبوا بجروح حيث جرى نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة.

وأضافت التقارير أن الجنود العشرة الذين لقوا حتفهم كانوا في طريقهم إلى ثكنة عسكرية في مدينة بل دوختار على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع العراق.

وقالت الشرطة المحلية إن السائق فقد السيطرة على الحافلة، مما أسفر عن سقوطها في واد.

وتودي حوادث الطرق بحياة نحو 20 ألف شخص في إيران سنويا. وتعزو الشرطة ارتفاع معدل الحوادث إلى المركبات القديمة وغير الآمنة وعدم الالتزام بقواعد المرور وتجاوز السرعة.

(د ب أ)