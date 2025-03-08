مقتل 10 على الأقل في مدينة باهيا بلانكا الأرجنتينية جراء فيضانات- (صور)

بوينس أيرس: تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة باهيا بلانكا الساحلية الواقعة جنوب غربي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس في مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفي حدوث فيضانات كبيرة الجمعة.

وقالت السلطات إن المدينة شهدت سقوط أكثر من 260 مليمترا من الأمطار في غضون ساعات قليلة، مما أدى إلى تدمير جسور وتدمير طرق مضيفة أنه لا يمكن استبعاد سقوط المزيد من القتلى.

وقالت سلطات باهيا بلانكا على منصة إكس “يتم نشر جميع الموارد المتاحة مع الفرق البلدية والحكومة الإقليمية والبحرية والجيش الأرجنتيني لتقديم المساعدة”.

أجبرت العاصفة على إخلاء المنازل والمراكز الصحية في المدينة الساحلية التجارية الكبرى الواقعة على بعد حوالي 600 كيلومتر من العاصمة. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أمهات يلذن بالفرار من مستشفى غمرته المياه مع أطفالهن حديثي الولادة.

وزارت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش ووزير الدفاع لويس بيتري المدينة ونشرا صورا على شبكات التواصل الاجتماعي لشاحنات عسكرية تقوم بدوريات ليلية في المدينة المظلمة التي غمرتها المياه.

وألغى الرئيس خافيير ميلي أنشطته المقررة في إقليم ميندوزا السبت، حسبما قال المتحدث باسمه مانويل أدورني. ولم يذكر ما إذا كان ميلي سيسافر إلى المدينة.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو على منصة “إكس” إن الحكومة وافقت على تخصيص 10 مليارات بيزو (9.2 مليون دولار) من المساعدات المالية لباهيا بلانكا، التي يقطنها 300 ألف ساكن في إقليم بوينس أيرس.

(رويترز)