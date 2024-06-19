مقتل 10 في انهيارات أرضية في مخيمات الروهينجا في بنغلادش

داكا: قال مسؤولون في بنغلادش إن 10 أشخاص على الأقل، من بينهم ثمانية من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم وأُصيب عدد آخر بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين بجنوب البلاد اليوم الأربعاء.

وقال محمد شمس الضحى، وهو مسؤول كبير في حكومة بنجلادش مكلف بشؤون اللاجئين، إن ضحايا الانهيارات الأرضية سقطوا في أربعة أماكن مختلفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ أيام في موسم الأمطار الموسمية.

وأضاف أن أطفالا ونساء من بين القتلى.

ويعيش ما يربو على مليون من الروهينجا في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلادش بعد فرارهم من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار المجاورة عام 2017. وتعد المنطقة أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعيش معظم اللاجئين من الروهينجا في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية غالبا ما تكون على تلال شديدة الانحدار.

وقال محمد كمال، وهو لاجئ من الروهينجا، “نواجه وضعا رهيبا في المخيمات بسبب الأمطار. حتى الممرات الضيقة صارت زلقة وخطيرة جدا”.

وقال مسؤولون إن أكثر من 500 ألف شخص تضرروا من السيول في منطقتي سيلهيت وسونامجانج بشمال شرق بنغلاديش حيث تجاوز منسوب المياه مستويات الخطر عند ست نقاط على أربعة أنهار في كوكس بازار.

(رويترز)