مقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران في ضربات جوية قرب الحدود السورية العراقية

صورة من الأرشيف لمقاتلة أمريكية في سوريا- ا ف ب

القاهرة: أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل عشرة من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 3 من الجنسية السورية، وإصابة نحو 30 آخرين في ضربات جوية قرب الحدود السورية- العراقية.

وأضاف المرصد أن الضربات استهدفت مواقع تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران، في مدينة البوكمال، وقافلة تابعة لها، كانت قادمة من العراق.

وتابع المرصد أن قائمة القتلى شملت ثلاثة من الجنسية السورية، وسبعة من جنسيات غير سورية.

وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، بسبب وجود أكثر من 27 مصاباً من الميليشيات، بعضهم بحالات خطيرة.

وتكثّف الميليشيات الموالية لإيران هجماتها على قواعد عسكرية أمريكية، في سوريا والعراق، في الأسابيع الأخيرة، رداً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

(د ب ا)