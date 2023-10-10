ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في اليوم الخامس لـ”طوفان الأقصى” إلى 1200- (فيديوهات)

تل أبيب: ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، منذ بدء المعارك فجر السبت، وفق إعلام عبري رسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1200، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2900.
وأضافت أن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.
وهذا هو أول إعلان رسمي إسرائيلي عن الحصيلة الجديدة للقتلى والمصابين.
وكانت الحصيلة السابقة للقتلى 1000 قتيل، بينما كان عدد المصابين المعلن 2800.
ومساء الثلاثاء، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة عن مسؤولين في تل أبيب لم تسمهم، أن عدد القتلى الإسرائيليين يتجاوز الـ1200 وأن الأسرى لدى حركة “حماس” بقطاع غزة يزيد عددهم عن 200.
وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
Direct rocket impact in Ashdod, Israel#FreePalestine #Hamas #IsraelPalestineWar #طوفان_القدس #طوفان_الأقصى #حماس_الارهابية #جوري_المغربيه #الهلال_الاخدود pic.twitter.com/yPRefCKjlZ
— Huzaifa khan (@Huzaifa23950671) October 9, 2023
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء جديدة لـ 12 جنديا وضابطا قتلوا خلال المعارك مع المسلحين الفلسطينيين ما يرفع حصيلة العسكريين الذين أعلن الجيش عن مقتلهم إلى 85 وفق صحيفة “معاريف” العبرية.
في السياق، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، الإثنين، إخلاء 15 بلدة إسرائيلية بأكملها من السكان في غلاف قطاع غزة، قبل أن يعلن الثلاثاء إخلاء كل منطقة غلاف غزة من المستوطنين.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري لهيئة البث الإسرائيلية الإثنين: “تم إخلاء 15 قرية محاذية للسياج بأكملها وغدا سيتم إخلاء البقية”، دون أن يحدد أسماء البلدات التي تم إخلاء سكانها.
BREAKING: Rockets from Gaza strike on Ashkelon, Israel
Three injured from the rocket strike.#طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #حماس #hamasattack #Gaza #إسرائيل #IsraelPalestineWar #IStandWithPalestine #Israel #BreakingNews pic.twitter.com/0b0ScLJvYv
— Asmar Hassan (@AsmarHassan20) October 9, 2023
وأضاف أن “دبابات وقطعا جوية تقوم حاليا بحماية الثغرات على امتداد السياج الأمني إلى حين سدها”، في إشارة إلى الفتحات التي تسبب بها مسلحون فلسطينيون في الجدار الإسرائيلي على حدود قطاع غزة السبت.
وأعلن أن “خمسين إلى ستين طائرة حربية تنفذ كل عدة ساعات موجات من الهجمات في أرجاء قطاع غزة”.
#DEVELOPING: Massive volleys of rockets continue to be fired into Israel, including central Israel and Jerusalem area. A rocket landed in an open field near Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/ntdfp2uLm0
— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 9, 2023
(وكالات)
ياليت هذا العدد يتضاعف اضعافا مضاعفة، اللهم انصر اخواننا في فلسطين واكسر اللهم شوكة المحتل اللعين المدعوم أمريكيا و غربيا هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🤕✌️
يا لثارات وبطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي زرعتها أمريكا اللعينة الخبيثة في قلب فلسطين هذي سنين وسنين 🇵🇸🤕✌️🤕🇵🇸✌️
أخبار مفرحة ، كلما كانت خسائرهم كبيرة إزداد هوانهم ، و باستمرار هذه العمليات الجهادية الكبرى سيتفسخ هذا المجتمع الصهيوني العنصري الخبيث و يفقد غالبيتهم الأمل في أن هذه الأرض هي الأرض الموعودة. طوبى لكم إخواننا الفلسطينيين نصركم الله
الغرب يجاهر بتاييده لدولة الاحتلال في فلسطين ويدعمها في اعتداءتها …..والعرب والمسلمين بين مؤيدا لوطوفان الاقصى ….وبين ما يدعو لظبط النفس بين الطرفين ….وما بين صامت ….لا حدث. …ان الذي يجري في فلسطين اليوم حتى وإن كانت اثمانه باهظة فانه خطوات كبرى في سبيل الحق الفلسطيني المشروع من اجل الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة.