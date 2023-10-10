سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في اليوم الخامس لـ”طوفان الأقصى” إلى 1200- (فيديوهات)

منذ 12 دقيقة

حجم الخط
4

تل أبيب: ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، منذ بدء المعارك فجر السبت، وفق إعلام عبري رسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1200، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2900.
وأضافت أن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.
وهذا هو أول إعلان رسمي إسرائيلي عن الحصيلة الجديدة للقتلى والمصابين.
وكانت الحصيلة السابقة للقتلى 1000 قتيل، بينما كان عدد المصابين المعلن 2800.
ومساء الثلاثاء، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة عن مسؤولين في تل أبيب لم تسمهم، أن عدد القتلى الإسرائيليين يتجاوز الـ1200 وأن الأسرى لدى حركة “حماس” بقطاع غزة يزيد عددهم عن 200.
وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء جديدة لـ 12 جنديا وضابطا قتلوا خلال المعارك مع المسلحين الفلسطينيين ما يرفع حصيلة العسكريين الذين أعلن الجيش عن مقتلهم إلى 85 وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

في السياق، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، الإثنين، إخلاء 15 بلدة إسرائيلية بأكملها من السكان في غلاف قطاع غزة، قبل أن يعلن الثلاثاء إخلاء كل منطقة غلاف غزة من المستوطنين.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري لهيئة البث الإسرائيلية الإثنين: “تم إخلاء 15 قرية محاذية للسياج بأكملها وغدا سيتم إخلاء البقية”، دون أن يحدد أسماء البلدات التي تم إخلاء سكانها.

وأضاف أن “دبابات وقطعا جوية تقوم حاليا بحماية الثغرات على امتداد السياج الأمني إلى حين سدها”، في إشارة إلى الفتحات التي تسبب بها مسلحون فلسطينيون في الجدار الإسرائيلي على حدود قطاع غزة السبت.

وأعلن أن “خمسين إلى ستين طائرة حربية تنفذ كل عدة ساعات موجات من الهجمات في أرجاء قطاع غزة”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 12:48 م

    ياليت هذا العدد يتضاعف اضعافا مضاعفة، اللهم انصر اخواننا في فلسطين واكسر اللهم شوكة المحتل اللعين المدعوم أمريكيا و غربيا هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🤕✌️

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 12:53 م

    يا لثارات وبطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي زرعتها أمريكا اللعينة الخبيثة في قلب فلسطين هذي سنين وسنين 🇵🇸🤕✌️🤕🇵🇸✌️

    رد
  3. يقول Abd:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 3:33 م

    أخبار مفرحة ، كلما كانت خسائرهم كبيرة إزداد هوانهم ، و باستمرار هذه العمليات الجهادية الكبرى سيتفسخ هذا المجتمع الصهيوني العنصري الخبيث و يفقد غالبيتهم الأمل في أن هذه الأرض هي الأرض الموعودة. طوبى لكم إخواننا الفلسطينيين نصركم الله

    رد
  4. يقول محمدبوعامر:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 7:05 م

    الغرب يجاهر بتاييده لدولة الاحتلال في فلسطين ويدعمها في اعتداءتها …..والعرب والمسلمين بين مؤيدا لوطوفان الاقصى ….وبين ما يدعو لظبط النفس بين الطرفين ….وما بين صامت ….لا حدث. …ان الذي يجري في فلسطين اليوم حتى وإن كانت اثمانه باهظة فانه خطوات كبرى في سبيل الحق الفلسطيني المشروع من اجل الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة.

    رد

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200
منذ 16 دقيقة
إسرائيل: لا نوايا تجاه سيناء ولم نطلب من الفلسطينيين الانتقال إليها
منذ 32 دقيقة
مفوّض أممي يدعو الدول الفاعلة لتخفيف التوتر الفلسطيني الإسرائيلي
منذ 7 ساعات
وزير إماراتي معلقا على ما يجري في غزة: لا نخلط التجارة مع السياسة
منذ 8 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية