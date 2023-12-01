مقتل 11 شخصاً في هجوم نسب إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق العراق 

بغداد: قتل 11 شخصاً في شرق العراق، حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد، الجمعة، مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة بأن جهاديين نفّذوا الهجوم.

واستهدف الهجوم، الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى، حافلة صغيرة كانت تقلّ مدنيين خلال عودتهم من تجمّع انتخابي ينظمّه مرشّح من عشيرتهم، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

(أ ف ب)