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مقتل 11 شخصاً في هجوم نسب إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق العراق 

1 - ديسمبر - 2023

صورة من الأرشيف لرجل أمن عراقي

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بغداد: قتل 11 شخصاً في شرق العراق، حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد، الجمعة، مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة بأن جهاديين نفّذوا الهجوم.

واستهدف الهجوم، الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى، حافلة صغيرة كانت تقلّ مدنيين خلال عودتهم من تجمّع انتخابي ينظمّه مرشّح من عشيرتهم، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

(أ ف ب)

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  1. يقول محلل:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 7:24 م

    عليكم اللعنة انتم ايضا يا مرتزقة يا ”صناعة امريكا ”..تقتلون اخوانكم و لم تطلقوا رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني …

    رد

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