 مقتل 12 جراء انقلاب قارب يحمل مهاجرين مصريين إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة: قالت السلطات المحلية، ومؤسسة ليبية لمساعدة المهاجرين، اليوم الثلاثاء، إن قارباً يحمل 13 مهاجراً مصرياً إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل ليبيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنه، باستثناء شخص واحد.

وقالت مؤسسة “العابرين”، لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية في ليبيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القارب انقلب على بعد 60 كيلومتراً شرق مدينة طبرق، مساء أمس الإثنين.

ونجا مهاجر واحد، وفقاً للمؤسسة، التي قالت إنه تم انتشال الجثث وإحضارها إلى الشاطئ.

كما أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق وقوع الحادث.

وأصبحت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، في السنوات الأخيرة، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

(أ ب)