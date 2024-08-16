مقتل وإصابة 34 من قوات المجلس الانتقالي في تفجير انتحاري جنوب اليمن- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: قال المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) في اليمن، محمد النقيب، في بيان، إن تفجيرا انتحاريا إرهابيا بسيارة مفخخة استهدف قوات للمجلس في مديرية مودية محافظة أبين جنوبي اليمن، الجمعة، أسفر عن مقتل 16 وجرح 18 من قواتهم.

وأوضح: “اليوم وفي عمل إجرامي جبان تعرضت قواتنا المسلحة الجنوبية بمديرية مودية بمحافظة أبين لعملية إرهابية استهدفت أبطالنا من منتسبي اللواء الثالث دعم واسناد بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وتحمل على متنها مئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار”.

وتتولى قوات المجلس الانتقالي تنفيذ ما تُعرف بعملية “سهام الشرق”، التي تستهدف استئصال عناصر تنظيم القاعدة، الذين مازالوا يتمركزون في بعض مناطق محافظة أبين.

وقال النقيب: “إن هذه العملية التي جاءت متزامنة مع الذكرى الثانية لانطلاق عملية سهام الشرق تضع أمام قواتنا المسلحة الجنوبية واجبات والتزامات وطنية وشعبية عظيمة في مواصلة مهمة اجتثاث الإرهاب”.

وكان موقع “درع الجنوب” الناطق باسم قوات “الانتقالي” قال، في وقت سابق الجمعة، نقلًا عن مصدر عسكري، “إن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي انفجرت بالقرب من مدرسة الفريض بمديرية موديه بأبين”.

وأوضح “أن التفجير الإرهابي استهدف ثكنه عسكرية من أبطال اللواء الثالث دعم وإسناد ما أدى إلى استشهاد عدد من الجنود وجرح آخرين”.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من محافظات جنوب اليمن كسلطة أمر واقع موازية لسلطة الحكومة، بما في ذلك جزءا كبيرا من محافظة أبين.

كما يشارك “الانتقالي” في إدارة مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها من خلال توليه عددا من الحقائب الوزارية.