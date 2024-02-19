مقتل 12 مسلحاً في اشتباكات مع الجيش في المكسيك

سيوداد فيكتوريا (المكسيك): قُتل 12 مدنيا مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع جنود في ولاية تاماوليباس في شمال شرق المكسيك، على ما أعلنت السلطات الأحد.

وأوضح جهاز الأمن الحكومي في ولاية تاماوليباس على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاشتباك وقع أثناء مهمة أمنية ومراقبة نفذها جنود في سيوداد ميغيل أليمان المتاخمة للولايات المتحدة.

وحول الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 14,00 (20,00 بتوقيت غرينتش)، قال الجهاز الأمني إن “عناصر من سيدينا (الجيش) تعرضوا لهجوم نفذه مدنيون مسلحون كانوا مختبئين في الأحراج” مما أدى إلى “تحييد 12 مهاجماً”.

وأكدت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس أن المهاجمين الـ12 الذين يشتبه في أنهم أعضاء في كارتل لتهريب المخدرات، قتلوا خلال الاشتباك وأن الجيش كان مدعوماً بمسيرات وبمروحية.

وتعاني ولاية تاماوليباس من أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة. وتشهد اشتباكات متواصلة بين العصابات التي تتنافس للسيطرة على طرق تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

سجلت المكسيك أكثر من 420 ألف جريمة قتل وعشرات الآلاف من حالات الاختفاء منذ نهاية عام 2006، عندما شنت حكومة الرئيس فيليبي كالديرون (2006-2012) هجوماً عسكرياً مثيراً للجدل ضد مهربي المخدرات.

(أ ف ب)