مقتل 13 على الأقل من القوات السورية في كمين قرب اللاذقية في “أسوأ اشتباكات منذ سقوط النظام”

دمشق: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين نصبوا كمينًا لدورية شرطة سورية في بلدة ساحلية، يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 عنصرًا من الأمن السوري، وإصابة عدد آخر من القوات، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وذكر المرصد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له، أن الهجوم وقع وسط توترات متصاعدة في المنطقة الساحلية السورية بين الأقلية العلوية، التي ينتمي إليها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، والجماعات الإسلامية المسلحة.

بحسب المرصد، أدى الكمين في بلدة جبلة قرب اللاذقية إلى مقتل 16 شخصًا على الأقل، بينما ردت قوات الأمن بشن هجوم أدى إلى مقتل 28 من الموالين للأسد، إلى جانب ثلاثة مدنيين.

وأكد رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد، أن المسلحين الذين نصبوا الكمين ينتمون إلى الطائفة العلوية، مضيفًا: “هذه أسوأ اشتباكات منذ سقوط النظام”.

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس، أكد مسؤول محلي في دمشق، رفض الكشف عن هويته، أن 13 عنصرًا من مديرية الأمن العام قتلوا في الهجوم.

وأفادت مصادر المرصد بأن مروحيات قتالية شاركت في استهداف المسلحين العلويين في جبلة والمناطق القريبة، حيث تحصن المهاجمون. كما أُعلنت حالة استنفار أمني واسعة النطاق في المنطقة.

نفير عام في كل أنحاء سوريا . . أرتال عسكرية ل الجيش السوري و الأمن العام لا نهاية لها تتجه إلى الساحل للقضاء على فلول النظام و إيران في الساحل #اللاذقية وريف #طرطوس وفي أحياء بمدينة #حمص. حان وقت الحساب لكل شبيحة المجرم بشار الأسد pic.twitter.com/53FC1d0OPQ — مُحنّك سياسي (@Mohanaksyasi) March 6, 2025



في تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى القرى التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.

وأوضحت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الألمانية أن تعزيزات عسكرية من قوات النخبة والقوات الخاصة وصلت إلى مدينة اللاذقية، وتوجهت نحو قرى بيت عانا، الدالية، وديور بعبدي في ريف جبلة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، قال مدير أمن محافظة اللاذقية: “تفرض قواتنا الآن طوقًا أمنيًا لمحاصرة فلول ميليشيات الأسد وعصابات خارجة عن القانون في بيت عانا والدالية”.

وأضاف أن المجموعات المسلحة التي اشتبكت مع قوات الأمن تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن، المعروف بلقب “النمر”، والمتهم بارتكاب مجازر ضد المدنيين خلال الحرب السورية.

كما أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول لمدة 12 ساعة في مدينة طرطوس المجاورة، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وتجنب أي تجمعات في الأماكن العامة.

وفي تطور آخر، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن اعتقال اللواء السابق في المخابرات، إبراهيم حويجة، المتهم بالإشراف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط عام 1977.



وعلّق وليد جنبلاط، نجل كمال جنبلاط، على الخبر بمنشور على منصة إكس قال فيه: “الله أكبر”.

ووسط التوترات المتزايدة، نقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول الأمني ساجد الديك قوله: “الوضع تحت السيطرة، والعلويون لا علاقة لهم بالمسلحين الذين هاجموا قوات الأمن صباح الخميس”.

ودعا الديك إلى عدم تأجيج المشاعر الطائفية، في وقت تستمر فيه الاشتباكات في ريف اللاذقية، مع تصاعد التوترات بين القوات النظامية ومجموعات موالية للنظام السابق.