مقتل 130 عنصرا من “الشباب” بعمليات عسكرية جنوبي الصومال 

مقديشو: أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، الخميس، مقتل أكثر من 130 عنصرا من حركة “الشباب” في عمليات عسكرية بمواقع عدة بمنطقة شبيلي الوسطى جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصومال الرسمية “صونا” عن بيان لوزارة الإعلام، أن “القوات المسلحة تصدّت لهجوم شنته حركة الشباب على مناطق الكوثر، وعلي فول طيري، وعيل علي أحمد، ودار النعمة في إقليم شبيلي الوسطى”.

وأوضح البيان أن “العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 130 عنصرا من حركة الشباب، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر”.

(الأناضول)