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مقتل 14 جندياً يمنياً في حادث سير مروع بصحراء الجوف اليمنية 

8 - أبريل - 2024

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن للحادث في صحراء الجوف

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صنعاء:  لقى 14 جندياً في القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بحادث سير مروع في صحراء محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية حكومية أن ” حادث سير مروع وقع بين دوريتين عسكريتين في الطريق الصحراوي بمنطقة اليتمة، شمال شرقي الجوف، أسفر عن مقتل 14 جنديا ينتسبون للمنطقة العسكرية السادسة، وإصابة آخرين”.

وأشارت المصادر إلى أن الجنود كانوا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الفطر، ومعظمهم ينتمون لمديرية المسيمير في محافظة لحج، جنوبي البلاد.

ويضطر المواطنون إلى عبور صحراء الجوف، وطرق بديلة وعرة أخرى في مناطق التماس بين الحكومة الشرعية، والمسلحين الحوثيين، إذ لا تزال العديد من الطرق مغلقة، مما يتسبب في سقوط خسائر بشرية ومادية بشكل مستمر.

(د ب أ)

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  1. يقول حنظلة الفلسطيني:
    أبريل 8, 2024 الساعة 6:37 ص

    رحمهم الله

    رد

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