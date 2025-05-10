مقتل 14 سودانيا من عائلة واحدة في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين في دارفور

دخان يتصاعد إثر هجوم سابق على بورتسودان

بورت سودان: قتل 14 سودانيا من العائلة نفسها في قصف لقوات الدعم السريع استهدف مساء الجمعة مخيم أبو شوك للنازحين في إقليم دارفور غرب البلاد، بحسب مصادر إغاثية.

وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك السبت إن المخيم شهد “قصفا مدفعيا عنيفا من قبل قوات الدعم السريع” ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

ويقع مخيم أبو شوك في مدينة الفاشر بشمال دارفور، التي تشهد هجمات مكثفة للدعم السريع في الآونة الأخيرة أدت لمقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف من مخيمات اللاجئين بالمدينة.

وأدت هجمات الدعم السريع على مخيم زمزم للاجئين بالفاشر إلى فرار سكانه إلى المدن المجاورة حتى أصبح “شبه خال” بحسب الأمم المتحدة بعد أن كان يقطنه نحو مليون شخص.

ووثقت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر في الأسبوع الأخير من نيسان/ أبريل سقوط أكثر من 750 قذيفة “هاون وراجمات ودبابات ومدافع ثقيلة” فيما وصفته بأنه “مجزرة دموية بحق مدينة الفاشر وسكانها العزّل”.

ولمدينة الفاشر أهمية استراتيجية في الحرب بين الجيش والدعم السريع، حيث تعد المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع.

وتحذّر الأمم المتحدة ومراقبون دوليون من فظائع قد تكون ترتكب على نطاق واسع.

(أ ف ب)