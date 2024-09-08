وفاة 14 يمنيا بينهم نساء وأطفال في حادث مروري- (صور)

صنعاء – “القدس العربي”:

أكدت وسائل إعلام محلية وفاة 14 يمنيًا بينهم نساء وأطفال في حادث مروري بمديرية المقاطرة محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ونقلت عن مصادر أن باص ركاب انقلب في طريق كربة صحى بمديرية المقاطرة وسقط في شاهق، مما تسبب بمقتل 14 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأرجعت الحادث إلى فقدان السائق السيطرة على الباص إثر خلل في الفرامل ليسقط الباص من مكان شاهق في طريق جبلية.

وترتفع في اليمن مؤشرات ضحايا حوادث السير مع تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الاهتمام بالمركبات، علاوة على تنصل السلطات عن صيانة الطرقات مع استمرار اغلاق بعضها، الأمر الذي يفاقم من ضحايا الحوادث المرورية.

#تعز

وفاة 14 شخصا في حادثة انقلاب لباص ركاب في نقيل كربة الصحى بمديرية المقاطرة جنوبي تعز، في ظل استمرار مليشيا الحوثي فرض حصار على المدينة وإغلاق الطرق الرئيسية pic.twitter.com/pN6yE66duH — أمةالرحمن المطري (@umatalmatrii) September 8, 2024