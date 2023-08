مقتل 22 شخصاً على الأقل بعد خروج قطار عن مساره في باكستان- (فيديو)

كراتشي: قتل 22 شخصاً، على الأقل، الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن وزير السكك الحديدية.

وقال خواجا سعد رفيق للصحافيين: “هذا حادث كبير للغاية. وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وقُتل 22 راكباً، على الأقل، وأصيب 50”. مؤكداً: “تم إرسال المزيد من فرق الإنقاذ الى الموقع”.

خرج القطار عن مساره قرب محطة “الصحراء” للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند، بحسب وسائل إعلام محلية.

#WATCH : Train accident in Pakistan- At least 15 dead and 50 injured after 10 coaches of #Rawalpindi-bound Hazara Express derails near #Sahara Railway Station.#Pakistan #Pakistan #trainaccident #BREAKING #BreakingNews #LatestNews #Latest pic.twitter.com/Z2mLKxwn0o

— upuknews (@upuknews1) August 6, 2023