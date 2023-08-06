مقتل 22 شخصاً على الأقل بعد خروج قطار عن مساره في باكستان- (فيديو)

كراتشي: قتل 22 شخصاً، على الأقل، الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن وزير السكك الحديدية.

وقال خواجا سعد رفيق للصحافيين: “هذا حادث كبير للغاية. وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وقُتل 22 راكباً، على الأقل، وأصيب 50”. مؤكداً: “تم إرسال المزيد من فرق الإنقاذ الى الموقع”.

خرج القطار عن مساره قرب محطة “الصحراء” للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال محسن سيال، وهو مسؤول في السكك الحديد، لـ “هوم نيوز” إن “قطار الهزارة السريع كان متوجهاً من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها”.

وأكد إعجاز شاه، وهو مسؤول إقليمي في خدمة السكك الحديدية، لفرانس برس أن عدة ركاب قتلوا وأصيب عدد آخر في الحادث، وبأنه تم إرسال قطار إغاثة إلى الموقع.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب الخروج من العربات الملتوية. وظهرت عربة انقلبت أرضاً.

تتكرر حوادث القطارات في باكستان مع شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات القديمة.

وفي حزيران/يونيو 2021، لقي ما لا يقل عن 65 شخصاً حتفهم إثر خروج قطار عن مساره، تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.

في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لقي 75 شخصًا، على الأقل، مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.

(أ ف ب)