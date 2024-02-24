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مقتل 15 شخصا جراء حريق بمبنى سكني في شرقي الصين

24 - فبراير - 2024

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بكين: قتل 15 شخصا جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نانجينغ عاصمة مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية نقلا عن الحكومة المحلية صباح اليوم السبت. 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن إدارة الإطفاء المحلية تلقت إنذارا بشأن الحريق في مبنى سكني بمنطقة يوهواتي في حوالي الساعة 0439 من صباح يوم أمس الجمعة . 

وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد النيران في حوالي الساعة السادسة صباحا، وانتهت عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. 

كما يتلقى 44 مصابا العلاج في المستشفيات، وفقا للوكالة. 

وأظهر تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى. ولا تزال السلطات تجري المزيد من التحقيقات للكشف عن سبب الحريق.

(د ب أ)


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