مقتل 25 شخصا على الأقل في بوليفيا إثر اصطدام حافلة بشاحنة

لاباز: قتل 25 شخصا على الأقل في جنوب بوليفيا، الإثنين، بعدما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة صغيرة وسقطت في واد على عمق أكثر من 500 متر، بحسب ما أكدت النيابة العامة.

وهذا ثاني حادث مرور يحصد عددا كبيرا من الأرواح في البلاد منذ السبت عندما أدى اصطدام حافلتين إلى مقتل 37 شخصا في منطقة بوتوسي نفسها.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الحصيلة الأولية لضحايا حادث الاصطدام الذي وقع الاثنين بلغت “25 قتيلا و26 جريحا”.

وقع الحادث على الطريق بين أورورو وبوتوسي.

واوردت السلطات أن سائق الشاحنة تسبب في الحادث لأنه غيّر مساره وقاد في الاتجاه الخاطئ.

وقال المتحدث باسم الشرطة ليمبيرث شوك إن سائق الشاحنة “في المستشفى (…) تحت حراسة الشرطة لأن النيابة العامة طلبت توقيفه”.

وأضاف أن جميع القتلى من ركاب الحافلة التي سقطت في الهاوية. وذكرت الشرطة أن الحافلة انطلقت من مدينة أورورو حيث أقيم كرنفال في نهاية الأسبوع الماضي، هو أحد أكبر المهرجانات في أمريكا اللاتينية ويجذب عشرات آلاف الأشخاص كل عام.

ويُقتل نحو 1400 شخص في حوادث مرور على الطرق في بوليفيا سنويا، بحسب أرقام وزارة الداخلية، خصوصا بسبب تهور السائقين وأعطال ميكانيكية.

(رويترز)